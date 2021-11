Roma-Torino, Mourinho: “Vincere così è bello” | Brutte notizie su Pellegrini

José Mourinho ha commentato la vittoria della Roma contro il Torino: “Alla fine abbiamo sofferto un po’, ma questo mi piace”

Non si fermano i giallorossi, che cavalcano l’entusiasmo della vittoria europea e trovano tre punti pesanti anche in campionato: contro il Torino finisce 1-0.

José Mourinho ha commentato la vittoria ai microfoni di ‘DAZN’: “Mi aspettavo di segnare di più, anche se sapevamo che il Torino è molto bravo a difendersi. Vincere così però è bello e mi fa ancora più piacere di un 5-0, perché ho visto concentrazione e attenzione”. Lo ‘Special One’ ha continuato con i complimenti alla squadra di Juric: “Alla fine abbiamo sofferto un po’, ma questo mi piace”.

Roma-Torino, parla Mourinho: “Pellegrini starà fuori per qualche settimana”

Il tecnico portoghese, nonostante la vittoria, ha perso Lorenzo Pellegrini per infortunio. Nel post-partita non è mancato un aggiornamento sulle condizioni del capitano giallorosso: “Purtroppo starà fuori per qualche settimana”. Lo ‘Special One’, poi, ha parlato del feeling con il gruppo: “È iniziato fuori dal campo, c’è un gruppo composto anche da Karsdorp e Reynolds. Magari è una cosa positiva anche per Zaniolo, che può imparare l’inglese (ride n.d.r.)”.

Il tecnico portoghese si è complimentato con la propria difesa. “Smalling dobbiamo gestirlo con oculatezza, la sua storia dice che ha avuto molti infortuni. Mancini e Ibanez mi danno sicurezza, sono soddisfatto di loro. La squadra è forte anche nei momenti brutti, questa è la vittoria di Diawara che gioca poco, di Carles Perez e Mkhitaryan, criticati dai giornali e della gente che ci segue”. Infine, sull’incrocio del cuore contro l’Inter di sabato prossimo, Mourinho ha dichiarato: “Preferisco pensare soltanto al Bologna, una sfida difficile contro il mio amico Sinisa, che sono contento di riabbracciare. Poi cercherò di prepararmi emozionalmente, ma al momento il mio unico interesse è la mia Roma”.