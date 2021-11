Juventus-Atalanta: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Allianz Stadium valido per la 14° giornata del campionato di Serie A. Al 45′ decide la rete di Zapata

Juventus sotto nel primo tempo dell’anticipo di campionato contro l’Atalanta. Al momento all’Allianz Stadium decide il destro vincente al 27′ di Zapata, a segno per la settima gara consecutiva tra campionato e Champions League.

Il centravanti colombiano approfitta di un errore di Morata e servito da de Roon (con de Ligt che lo lascia in gioco) batte con una potente conclusione sotto la traversa Szczesny. In precedenza Chiesa, lanciato da McKennie (il migliore della squadra di Allegri), aveva fallito l’occasione del vantaggio per i bianconeri davanti a Musso: decisivo il salvataggio di Toloi. Il numero 22 e Dybala non graffiano, Pessina non incide nell’undici di Gasperini.

JUVENTUS

Szczesny 6

Cuadrado 5,5

Bonucci 5,5

De Ligt 5,5

Alex Sandro 5

McKennie 6,5

Locatelli 6

Rabiot 5,5

Chiesa 5

Dybala 5,5

Morata 5

All. Allegri 5,5

ATALANTA

Musso 6

Toloi 6,5

Demiral 6

Djimsiti 5,5

Zappacosta 5,5

De Roon 6,5

Freuler 6

Maehle 6

Pessina 5,5

Zapata 7

Malinovskyi 6

All. Gasperini 6,5

Arbitro: Ayroldi 6

TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 0-1

27′ Zapata

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiellini, Arthur, Pellegrini, Kean, Bernardeschi, Kaio Jorge, Rugani, Bentancur, Kulusevski, de Winter. Allenatore: Allegri

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Zapata, Malinovskyi. A disposizione: Rossi, Sportiello, Palomino, Koopmeiners, Muriel, Pezzella, Hateboer, Scalvini, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Ayroldi (sez. Molfetta)

VAR: Di Bello

Ammoniti: Freuler (A), Malinovskyi (A), Zappacosta (A)

Espulsi:

Note: recupero 0′