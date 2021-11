Juventus, Dybala sotto attacco per il rinnovo: “Non gli darei tutti quei soldi”

La Juventus, tra campo e calciomercato, pianifica le prossime mosse anche per il futuro di Paulo Dybala. L’argentino finisce sotto attacco

La Juventus studia le mosse per il prossimo futuro, anche sul calciomercato. La stagione attuale ha riservato, fino ad ora, diversi alti e bassi per i bianconeri, ma nei prossimi mesi tanto potrebbe cambiare.

Non Paulo Dybala. La Joya, infatti, resta al centro del progetto della Vecchia Signora che è pronta a blindarlo con il rinnovo di contratto. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, l’argentino è stato posto nel cuore dei programmi bianconeri, anche dal punto di vista tecnico, ma c’è ancora chi non è convinto della scelta. Ne ha parlato anche Massimo Mauro. Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex calciatore ha sottolineato: “Parliamoci chiaro: invece del gioco, bisognerebbe occuparsi delle prestazioni individuali che sono di livello molto scadente. Bentancur non è quello che anni fa conquistò Allegri. Rabiot, Arthur, Alex Sandro: tutti male. E anche Dybala deve cambiare marcia: fossi Agnelli, non so se gli darei tutti quei soldi per rinnovare”.

Juventus, Mauro da Dybala a Chiesa: “Serve imprevedibilità”

Mauro parla anche delle gerarchie e dei ruoli in attacco. L’ex bianconero sottolinea la possibile posizione di Federico Chiesa in un eventuale 3-5-2: “Io piazzerei Dybala falso nove e Chiesa seconda punta con grande libertà d’azione. Un Chiesa alla Nedved: Lippi inizialmente aveva piazzato Pavel sulla fascia, ma poi decise di farlo muovere liberamente sulla trequarti alle spalle di Trezeguet e Del Piero. Ecco, vorrei vedere un Chiesa alla Nedved, perché questa Juve è troppo prevedibile e noiosa”.