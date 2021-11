Juventus, giallo convocati | Pugno duro dei bianconeri

La Juventus prende una decisione a sorpresa, la mossa della dirigenza bianconera che spiazza sulla lista dei convocati

Poche ore a un altro snodo cruciale, l’ennesimo, per la stagione della Juventus. Alle 18, i bianconeri affrontano allo Stadium l’Atalanta, per un match da non fallire.

Scontro diretto importantissimo almeno per la corsa al quarto posto in classifica, con i bergamaschi che sono davanti di quattro punti rispetto alla squadra di Allegri. Il tecnico livornese ha diramato poco fa la lista dei convocati. Con una mossa a sorpresa che è destinata a far discutere.

Juventus, i social insorgono: la decisione dei bianconeri

Nel post su Twitter recante la lista dei convocati per la sfida odierna, infatti, sono stati disabilitati i commenti. Nei post precedenti del profilo ufficiale del club, erano arrivati moltissimi commenti negativi, diversi recanti anche insulti, per la questione dell’indagine sulle plusvalenze che riguarda in queste ore la Juventus. In questo modo, la società prova a ‘silenziare’ le critiche, almeno per qualche ora. La gara con l’Atalanta si annuncia bollente anche per questo motivo.