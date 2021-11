Juventus e plusvalenze, l’accusa: “Almeno così vincesse la Champions”

La Juventus è al centro delle discussioni per il caso plusvalenze. Le reazioni nelle ultime ore non mancano

Nuovo terremoto in casa Juventus legato al caso relativo le plusvalenze. Come vi abbiamo riportato nella serata di ieri, la Procura ha aperto un’indagine nei confronti del club bianconero in seguito ad alcune operazioni di calciomercato, passate al vaglio già da Consob e Covisoc.

La Guardia di Finanza è stata nella sede della società bianconera e ha acquisito la documentazione relativa ai movimenti, per circa 50 milioni di euro. Una situazione che andrà seguita e valutata con la massima attenzione nelle prossime settimane, in attesa di capire che risvolti possa prendere la vicenda nel prossimo futuro. Intanto, le reazioni non mancano e si dividono tra ironia social e una buona dose di sarcasmo.

Juventus, la reazione al caso plusvalenze

A commentare la vicenda nelle ultime ore è stato anche Maurizio Crosetti. Il noto giornalista ha scritto sul suo profilo Twitter: “Se almeno le plusvalenze facessero vincere la Champions“. E sicuramente, tra il sarcasmo generale, si tratta di un pensiero che galoppa anche tra i tifosi bianconeri. Che i conti non siano in una situazione ideale già lo si sapeva, ma gli sviluppi delle ultime ore fanno e faranno discutere non poco. Intanto il campo, con la Juventus impegnata già oggi contro l’Atalanta. Di sicuro, però, la testa andrà anche altrove.