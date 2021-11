“È stato l’errore più grande che la Juve potesse fare”: la sentenza su Allegri

Antonio Cassano torna ad attaccare Massimiliano Allegri. Le sue parole sul tecnico della Juventus dopo il crollo di Londra

Massimiliano Allegri è tornato al centro della critica dopo la figuraccia della sua Juventus sul campo del Chelsea campione d’Europa. Ne ha parlato duramente anche Antonio Cassano, nel corso della ‘Bobo TV’ in diretta su Twitch.

“Lui è bravo nella gestione dei campioni, ma per ricostruire e dare un gioco prendere Allegri è stato l’errore più grande che la Juve potesse fare. Non è che lui non può e non vuole fare certe cose, è che non sa farle”, ha dichiarato Cassano. Questa la dura analisi dell’ex attaccante: “La cosa più sconcertante sono le sue dichiarazioni post Chelsea. Puoi prendere in giro chi non ha mai giocato a calcio, gli incompetenti, ma i tifosi hanno gli occhi e poi soprattutto ci siamo noi”.

Cassano su Allegri: “Col Chelsea poteva finire 9-0”

“Ha detto che hanno fatto un buon primo tempo? Se la partita finiva 9-0 doveva dire anche grazie, non hanno fatto una mezza uscita. – ha proseguito Cassano – Il Chelsea ha squarciato la Juve per ritmo ed idee. Allegri non può andare avanti così, o si dà una mossa o va di male in peggio. La Juve è la squadra più forte in Italia, ma il suo 4-4-2 mi ricorda quello di Simeone che sugli esterni metteva i centrocampisti centrali. Sono due partite che fa giocare quattro centrocampisti centrali, è una follia. Io non ce l’ho con la Juve ma è una follia. Questa squadra non può giocare così, è impressionante”.