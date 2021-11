Juventus, divorzio anticipato con Allegri: spunta la clausola

Il secondo corso di Allegri sulla panchina della Juventus non è iniziato nel migliore dei modi: spunta la clausola per il divorzio anticipato

Il ritorno di Massimiliano Allegri era stato accolto a Torino come il salvatore della patria, dopo due stagioni controverse: in questo inizio di stagione, però, le difficoltà non sono mutate.

Anzi, il tecnico livornese è partito più a rilento rispetto a Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Il fiore all’occhiello di questa prima parte di stagione era la Champions League, con la qualificazione agli ottavi raggiunta dopo quattro partite, ma la pesante sconfitta subita contro il Chelsea ha rovinato la percezione anche in Europa. Il lungo mandato di Massimiliano Allegri, legato ai bianconeri da un contratto fino al 2025, però potrebbe prevedere al suo interno una via d’uscita anticipata per la Juventus.

Calciomercato Juventus, addio ad Allegri | Clausola per la rescissione

In estate aveva destato molto scalpore la scelta dei bianconeri di legarsi ad Allegri fino al 2025, un lungo mandato per costruire un nuovo ciclo vincente. Dopo questo inizio di stagione, però, il dubbio che il tecnico livornese non sia più in grado di incidere ai massimi livelli sta crescendo giornata dopo giornata. La Juventus avrebbe inserito nel contratto con il proprio allenatore una via d’uscita anticipata.

Secondo quanto rivelato da Marcello Chirico di ‘7goldsport’, infatti, nel contratto di Allegri ci sarebbe una clausola che permetterebbe a ‘Madama’ di rescindere il legame senza penali al termine della seconda stagione. Una clausola cautelativa, un paracadute per la Juventus, rimasta evidentemente scottata da quanto successo con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo.

Il nuovo corso di Massimiliano Allegri, quindi, potrebbe non essere così lungo come previsto dalla scadenza del contratto. Ovviamente, la speranza di Andrea Agnelli rimane quella di proseguire con il tecnico livornese fino al 2025: in quel caso, infatti, significherebbe aver ritrovato vittorie importanti. Il grande sogno della Juventus rimane la Champions League, una chimera inseguita per troppo tempo e sfiorata per due volte proprio da Allegri.