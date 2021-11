Diretta Juventus-Atalanta | Formazioni ufficiali e cronaca live

Anticipo delle 18 della quattordicesima giornata di Serie A, Juventus-Atalanta verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla mazzata in Champions contro il Chelsea, la Juventus si appresta ad affrontare l’Atalanta dopo una vigilia agitata dalle vicende legate all’indagine per falso in bilancio. Massimiliano Allegri non vuole tuttavia distrazioni in quello che può considerarsi a tutti gli effetti uno scontro diretto per rientrare in lotta per la prossima Champions League. In caso di vittoria, infatti, i bianconeri si porterebbero a solo un punto di distacco dal quarto posto, occupato proprio dalla squadra allenata da Gasperini. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

CLASSIFICA SERIE A: