Juventus, grande colpo a gennaio: ‘scelto’ il giocatore da sacrificare

A gennaio la Juventus potrebbe mettere a segno un colpo di spessore. Il prescelto, come noto, è Dusan Vlahovic della Fiorentina. Ma serviranno delle cessioni

Un colpo importante a gennaio. Questo è l’obiettivo della Juventus, con un nome e un cognome ben precisi: Dusan Vlahovic. Ma per provare a mettere le mani sul bomber della Fiorentina, il club bianconero dovrà liberarsi di qualche giocatore. In primis di quelli con ingaggi pesantissimi, vedi Adrien Rabiot e soprattutto Aaron Ramsey.

Ai nostri follower Twitter abbiamo chiesto, per l’appunto, il nome di un altro giocatore che la società presieduta da Andrea Agnelli dovrebbe – se ne avesse l’opportunità – ‘sacrificare’ per finanziare l’affare Vlahovic. Il sondaggio è stato stravinto da Dejan Kulusevski, guarda caso anche il giocatore che è stato ‘scelto’ da Cherubini e soci, come raccontatovi di Calciomercato.it.

Dopo lo svedese, il più votato è stato Arthur. Poi Alex Sandro, infine Rodrigo Bentancur.