Calciomercato, la mossa che manda la Juventus KO | Ritorno saltato

Un obiettivo di calciomercato della Juventus si allontana forse definitivamente, la decisione che taglia fuori i bianconeri

Le difficoltà di questo avvio di stagione per la Juventus confermano la necessità di un rinnovamento profondo da proseguire per il club bianconero. C’è ancora tutto il tempo di rimettere in sesto l’annata per la squadra di Allegri, con il tecnico che però attende a gennaio qualche rinforzo importante. La dirigenza ragiona sulle mosse per la sessione invernale, ma pensa anche a quanto andrà fatto in estate. Numerosi gli obiettivi sui taccuini, ma per almeno uno di questi il club dovrà rinfoderare le proprie ambizioni e guardare altrove.

Calciomercato Juventus, addio Rudiger: richieste troppo elevate

Si tratta di Antonio Rudiger, difensore tedesco in scadenza di contratto con il Chelsea e da tempo nei radar di Cherubini e dei suoi collaboratori. L’ex difensore della Roma lascerà con ogni probabilità i ‘Blues’ a fine stagione, ma per la Juventus non sarà possibile mettere le mani su di lui, stando a quanto riferito in Inghilterra.

Il ‘Telegraph’ infatti spiega che il giocatore vuole un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Cifre decisamente fuori portata per le possibilità attuali della Juventus. Un ingaggio che invece non avrebbe problemi a corrispondergli il Real Madrid, che a questo punto appare in chiaro vantaggio.