Calciomercato Juventus, nuova svolta Pogba: la decisione definitiva

Calciomercato Juventus, nuove indiscrezioni sul futuro di Paul Pogba: arriva una mossa probabilmente definitiva sul francese

Ad ogni nuova sessione di mercato, uno dei nomi più caldi su cui non si fermano le speculazioni è quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese è sempre uno dei più ricercati.

Numerose volte, il giocatore è stato accostato a un possibile ritorno alla Juventus o comunque a una partenza dal Manchester United. Tanto più in questo periodo, con il suo contratto che si avvicina alla scadenza e con un rinnovo con i ‘Red Devils’ che appare difficile. I bianconeri, ma non solo, sperano. Anche se giunge voce di una decisione che potrebbe cambiare tutto sul futuro del francese.

Calciomercato Juventus, ‘assist’ per Pogba dal Real Madrid

Stando a quanto riportato da ‘Marca’ in Spagna, infatti, Pogba non sarebbe più nei piani del Real Madrid. Il club spagnolo avrebbe deciso in maniera definitiva di mollare il suo profilo, avendo altri progetti per il centrocampo.

L’intenzione dei ‘Blancos’ sarebbe quella di proseguire con il centrocampo formato da Kroos, Modric e Casemiro, facendo crescere alle loro spalle Valverde e Camavinga che possono assicurare il futuro della mediana della squadra di Ancelotti. Ora c’è da capire dove giocherà Pogba nella prossima stagione e se la Juventus avrà la forza per tentare un assalto.