Calciomercato Juventus e Milan, annuncio del bomber: “Sto per decidere”

Calciomercato Juventus e Milan, un bomber nel mirino per gennaio e non solo: il centravanti annuncia quale sarà il suo futuro

Le prossime sessioni di mercato si annunciano piuttosto interessanti e impegnative per le grandi squadre, anche quelle italiane. Juventus e Milan, in particolare, nel prossimo futuro osserveranno gli sviluppi con attenzione.

Per entrambe, nel prossimo futuro, c’è la necessità di rinforzarsi in attacco, andando a caccia di occasioni. Numerosi i profili interessanti in procinto di cambiare squadra. Uno dei bomber più vicini al cambio di maglia ha rilasciato una intervista piuttosto significativa in cui ha spiegato le sue intenzioni per il futuro.

Calciomercato Juventus e Milan, Lacazette parla chiaro

Si parla di Alexandre Lacazette, attaccante francese in scadenza di contratto con l’Arsenal. Giocatore di grande qualità ed esperienza, non rinnoverà con i ‘Gunners’ e potrebbe rappresentare una grande occasione a giugno a parametro zero o comunque a costi contenuti a gennaio. Ai microfoni di ‘Telefoot’, ha annunciato la sua decisione.

“I miei agenti si stanno guardando intorno, ma non succederà nulla prima di gennaio – ha spiegato – Voglio una sfida affascinante, vedremo quali saranno le offerte, che progetti ci saranno e come intenderanno puntare su di me. Preferisco aspettare gennaio per prendere una decisione”. Oltre alle due squadre italiane, ci pensano seriamente anche Newcastle, Marsiglia e Atletico Madrid.