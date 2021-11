Calciomercato Juventus, ennesimo intreccio col PSG | Colpo low cost

Calciomercato Juventus: il PSG si candida a tornare protagonista anche nelle prossime sessioni. Possibile colpo a parametro zero

Il calciomercato invernale si avvicina e sono ancora numerosi i big in scadenza di contratto nel prossimo giugno, in Serie A e non solo. Da Kessié e Brozovic a Insigne, fino a Dembele e Pogba.

In particolare, sta facendo parlare di sé Ousmane Dembele: tra continui infortuni e ritardi negli allenamenti, l’esterno del Barcellona è sempre più in bilico e l’ipotesi dell’addio ai blaugrana a parametro zero si fa sempre più concreta. Anche Xavi avrebbe dato un ultimatum all’ex Borussia Dortmund. La Juventus è alla finestra per il talentuoso esterno francese, che fa gola a molti.

Calciomercato Juventus, PSG su Dembele: affare a zero

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, anche il PSG segue con grande attenzione la situazione di Dembele. Il club parigino rischia di perdere Mbappé e si guarda già intorno per l’eventuale successione. Dembele ha già giocato con Messi e farebbe così ritorno in patria, per rilanciarsi dopo la difficile esperienza al Barça. Un possibile colpo a parametro zero che potrebbe andare in porto già a partire da gennaio, quando il giocatore sarà libero di accordarsi con un altro club. La Juventus è avvisata.