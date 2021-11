Sorpresa Inter, 40 milioni per l’ex obiettivo della Juventus

L’Inter potrebbe piazzare un colpo a sorpresa per la prossima estate: affare da quaranta milioni per l’ex obiettivo della Juventus

L’Inter di Inzaghi sta trovando la giusta quadratura. Dopo un avvio altalenante, soprattutto in Champions, i nerazzurri hanno ingranato la marcia giusta e ridotto il gap dal due di testa Milan-Napoli e ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale.

Mentre in campo le cose vanno ora in maniera positiva, Marotta non smette di lavorare sul mercato. La priorità sono i rinnovi e qualche ‘colpo’ è già stato messo a segno (da Lautaro Martinez a Barella), ma altri potrebbero arrivare anche in prospettiva 2022/2023. Proprio di un possibile rinforzo estivo parlano in Spagna: ‘elnacional.cat’, infatti, racconta di un interesse nerazzurro per un difensore che in passato è stato anche un obiettivo della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scaricato da Conte: alla Juventus a gennaio

Calciomercato Inter, Varane per i nerazzurri: servono 40 milioni

Il nome, secondo il portale catalano, è quello dell’ex Real Madrid Varane che al Manchester United sta rendendo al di sotto delle attese. Una situazione che potrebbe spingere il francese a valutare un nuovo trasferimento per la prossima estate.

Qui entra in scena l’Inter che potrebbe piazzare il colpo a sorpresa. Il Manchester United non alzerebbe le barricate davanti all’offerta giusta che consentirebbe al club di rientrare della spesa di quaranta milioni effettuata appena sei mesi fa. Il tutto potrebbe essere facilitato dall’eventuale mancata qualificazione in Champions dei Red Devils che hanno da poco esonerato Solskjaer e sono ottavi in Premier League.