Ranocchia: “Ecco cosa è importante”. L’annuncio su Brozovic

C’è Andrea Ranocchia in conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Inter. Ecco le parole del difensore nerazzurro ai giornalisti

Giornata di vigilia per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri affronteranno domani il Venezia, allo Stadio Penzo, alle ore 20.45.

Per l’occasione non si è tenuta la consueta conferenza stampa della vigilia con il tecnico nerazzurro. A parlare, ai giornalisti è stato, invece, Andrea Ranocchia:: “Con l’età si matura, al momento sto molto bene. Gli allenatori che son passati mi hanno dato una grande mano, così come tutti i compagni. Abbiamo creato un gruppo coeso, io sono uno dei tanti”.

Ranocchia senatore – “Io, D’Ambrosio, Handanovic… non si fanno cose straordinarie. Quando sono arrivato io c’era l’Inter del Triplete, ci hanno accolto bene, indirizzandoci verso la strada giusta”.

Giocare poco – “E’ più un problema degli altri. Se non vieni chiamato in causa ci saranno stati dei motivi… l’importante è farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Spero di farlo ancora per tanto tempo”.

Tra Scudetto e Brozovic

Lotta Scudetto – “Ci sono tante squadre equilibrate ma incidono gli infortuni, le coppe. Noi siamo dietro ma ci siamo. Contro chi lotteremo lo vedremo…”

Preoccupazioni – “Perdendo pedine importanti tutti erano preoccupati ma la società ha fatto bene. E’ una questione di mentalità più che di nomi. Il percorso è ancora lunghissimo”.

Brozovic – “Non ho propria idea, lo sto vedendo come negli ultimi 4-5 anni. Migliora ogni partita… Il rinnovo è una vicenda societaria, vedranno loro come fare”