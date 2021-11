Calciomercato, 27 milioni di euro a gennaio: addio Juventus

Il Real Madrid potrebbe mettere subito sul piatto 27 milioni di euro per bruciare la concorrenza di Juventus e non solo. Tutti i dettagli

“Giocatori come lui troveranno sempre un contratto da qualche parte, questo è chiaro. Ma non vuole un contratto qualsiasi, è ambizioso. Partenza già a gennaio? Ribadisco le nostre intenzioni: vogliamo rinnovare e siamo ancora fiduciosi. Però non posso escludere niente di questi tempi”.

Il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, Max Eberl, ha parlato così del futuro di Denis Zakaria, obiettivo della Juventus e della Roma in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Non manca però la concorrenza. Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, anche la Premier League è in pressing sul centrocampista svizzero. Ma non solo. Il talentuoso 25enne è seguito anche da Real Madrid e Barcellona. Ecco le novità dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, minaccia Real Madrid per Zakaria: i dettagli

Come riportato da ‘elnacional.cat’, il Real Madrid potrebbe mettere subito sul piatto 27 milioni di euro, che è la valutazione fatta dal ‘Gladbach’, per portare Zakaria in Spagna già nel calciomercato invernale. Il centrocampista sarà libero di firmare un nuovo accordo dal mese di gennaio e ‘Blancos’ potrebbero così tentare di anticipare la concorrenza acquistando subito il giocatore. Juventus e Roma sono avvisate.