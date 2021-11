Calciomercato Juventus, Cherubini a Londra | Due acquisti e due cessioni

Missione di Cherubini a Londra, la Juventus valuta acquisti e cessioni in vista delle prossime sessioni di calciomercato

Dopo il pesante KO contro il Chelsea, Federico Cherubini è rimasto a Londra per lavorare alla prossima sessione di calciomercato della Juventus. In effetti, gennaio si avvicina e i bianconeri sembrano necessitare di alcuni cambiamenti tra acquisti e cessioni.

Il direttore generale della Juventus, riporta ‘Tuttosport’, non è rientrato in Italia dalla trasferta di Champions League e si sarebbe trattenuto un giorno in più a Londra. Per lui ci sarebbero stati contatti e incontri con agenti e intermediari importanti finalizzati alla riapertura delle trattattive invernali. Si è trattato, dunque, di una occasione per verificare e approfondire la situazione di alcuni giocatori in ottica gennaio o giugno. Una missione rilevante in una delle sedi più importanti del mercato europeo.

Calciomercato Juventus, da Mitrovic a Kulusevski: missione a Londra per Cherubini

In Inghilterra, aggiunge il quotidiano, Cherubini si sarebbe confrontato su nuove opportunità come Mitrovic del Fulham (valutato quale piano B di Vlahovic per l’attacco) e Botman del Lille.

L’obiettivo, però, è anche quello di trovare una possibile sistemazione ad Aaron Ramsey, che ha ancora un anno e mezzo di contratto (stipendio da 7 milioni più bonus). Anche Dejan Kulusevski, infine, piace in Premier League, in particolar modo al Tottenham di Conte e Paratici.