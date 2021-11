Calciomercato Juventus, Allegri sorride: il bomber lo porta Higuain

La Juventus è alla ricerca di un colpo in attacco, orfana dei gol di Cristiano Ronaldo: il prossimo bomber lo porta Higuain

Non è più un mistero ormai: i bianconeri hanno un problema in attacco e nel prossimo mercato potrebbero cercare una soluzione. La Juventus è a caccia di gol, quelli che nessuno è riuscito più a fare dopo l’addio di Gonzalo Higuain nella scorsa stagione e di Crisitano Ronaldo in estate. In questo inizio di stagione il reparto offensivo è stato uno dei punti deboli della compagine guidata da Massimiliano Allegri, che avrebbe chiesto alla dirigenza di intervenire in maniera tempestiva per consegnargli un bomber.

L’attaccante che manca, alla fine, potrebbe arrivare grazie al ‘Pipita’. Uno degli attaccanti più amati dalla tifoseria bianconera negli ultimi anni è stato Gonzalo Higuain: un campione capace di segnare in qualsiasi modo, aiutando anche la manovra offensiva della squadra.

Secondo quanto rivelato da ‘DiarioGol’, il ‘Pipita’ potrebbe chiudere la carriera dove tutto è iniziato: con la maglia del River Plate. Un’eventualità che potrebbe essere molto gradita anche dalla Juventus, che potrebbe beneficiare in maniera indiretta dal ritorno di Higuain al ‘Monumental’.

Calciomercato Juventus, svolta Higuain: torna al River e libera Julian Alvarez

Come raccontato su queste pagine, infatti, i bianconeri rimangono in pressing per Julian Alvarez: secondo ‘elgoldigital.com’, a supportare la candidatura dell’argentino per l’attacco della ‘Vecchia Signora’ ci sarebbe anche Paulo Dybala. In caso di ritorno di Higuain, il River potrebbe accettare più di buon grado un’eventuale offensiva della Juventus per il proprio gioiellino. Il prossimo bomber bianconero potrebbe arrivare ancora dall’Argentina, una terra che tradizionalmente ha sempre regalato gioie alla club torinese.