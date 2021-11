Calciomercato, due big via insieme: offerta record alla Juventus

La Juventus ‘trema’ davanti alle ambizioni del Chelsea di Tuchel: pronta una vera e propria follia da 170 milioni di euro

Il Chelsea non bada a spese. Dopo la vittoria in Champions League, Abramovich non ha intenzione di accontentarsi e vuole nuovi trionfi. Per ottenerli è pronto ad investimenti importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Tuchel.

Una rosa che in estate potrebbe perdere Rudiger, in scadenza di contratto, e che vede qualche giocatore che sta rendendo al di sotto delle attese. E’ il caso di Werner, ad esempio, o anche di Ziyech, corteggiato da Barcellona e Milan, o di Havertz. Così i ‘Blues’ valutano dei colpi da novanta per rendere la squadra imbattibile e gli occhi dei dirigenti inglesi si sono indirizzati in casa Juventus. I bianconeri devono stare attenti alla ‘follia’ che starebbero valutando a Londra.

Calciomercato Juventus, Chelsea su Chiesa e de Ligt: offerta folle

A parlarne è ‘caughoffside.com’, secondo cui il Chelsea avrebbe intenzione di far partire l’assalto per due bianconeri. Si tratta di Federico Chiesa e Matthijs de Ligt, due dei calciatori di maggior valore della squadra di Allegri. Per loro Abramovich sarebbe pronto a fare una follia con una proposta da 170 milioni di euro: 100 milioni per l’esterno ex Fiorentina, 75 per il centrale olandese.

Una proposta faraonica che potrebbe rendere i campioni d’Europa ancora di più una corazzata imbattibile, anche se resta da vedere quale sarebbe la risposta juventina nel caso in cui dovesse davvero arrivare una offerta di questo tenore.