Panchina United, colpo di scena Pochettino: arriva la conferma

Mauricio Pochettino in corsa per sedersi sulla panchina del Manchester United, conferma alle anticipazioni di Calciomercato.it

A stagione in corso, possibili movimenti importanti su alcune panchine europee. Riflettori ovviamente puntati sulla situazione in casa Manchester United, con l’addio di Solskjaer e la squadra momentaneamente affidata a Carrick.

Calciomercato.it vi ha raccontato la possibilità di un arrivo a breve di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino siede sulla panchina del Psg, ma non sarebbe soddisfatto della sua avventura in Francia e potrebbe, a sorpresa, lasciare la Torre Eiffel per tornare in Inghilterra, lì dove ha già scritto pagine importanti con il Tottenham.

Pochettino e lo United, il segnale del tecnico argentino

Una conferma alle nostre anticipazioni arriva dal diretto interessato, a margine della sfida di ieri sera tra il Manchester City e il Psg, vinta per 2-1 dagli inglesi. A fine gara, a Pochettino è stato chiesto se siederà sulla panchina dei francesi anche nella fase a eliminazione diretta della Champions League, a partire da febbraio 2022. L’allenatore ha sorriso dicendo ‘Arrivederci e grazie’ ed è andato via.

Un segnale che indica come la sua permanenza a Parigi sia effettivamente a forte rischio, con una situazione da monitorare attentamente nelle prossime settimane. Sfumato il primo posto nel girone di Champions, sarebbe possibile assistere davvero al ribaltone.