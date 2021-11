Juventus, nuovo innesto in dirigenza | 400 milioni e doppio colpo

La Juventus è al bivio per programmare le mosse future, sul calciomercato e non solo. Possibile nuovo ingresso in dirigenza

La Juventus continua ad avere un andamento altalenante in questa stagione. I bianconeri alternano prestazioni convincenti e in cui palesano grande solidità ad altre decisamente al di sotto delle aspettative.

Quest’ultima possibilità ha prevalso contro il Chelsea, match in cui i bianconeri hanno perso sonoramente con 4-0 difficile da digerire per tifosi, calciatori e dirigenza, anche a qualificazione già acquisita. In molti, a questo punto, si chiedono se debba avvenire una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnico e anche per quanto riguarda gli uomini più rappresentativi che fanno parte della squadra bianconera. E non solo in campo. Le ultime novità, infatti, vedrebbero come possibile un nuovo innesto in dirigenza al fianco di Federico Cherubini.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, spunta la confessione di Agnelli: “Un anno di m…”

Juventus, dal calciomercato alla dirigenza: nuovo innesto al fianco di Cherubini

La rivoluzione in casa Juventus, come riporta il ‘Corriere della Sera’, potrebbe arrivare innanzitutto grazie ai 400 milioni dell’aumento di capitale. Prevista un’accelerazione sul fronte Dusan Vlahovic, profilo su cui l’attenzione dei bianconeri resta altissima, ma allo stesso tempo, dopo le dovute cessioni, potrebbe arrivare l’assalto decisivo per un centrocampista di spessore.

Non solo il calciomercato, perché, per gestire una fase tanto delicata, la Juventus potrebbe affiancare un’altra figura a Cherubini. Un ausilio che risulterebbe decisivo: ora i bianconeri non possono più sbagliare nelle scelte e nella programmazione del futuro.