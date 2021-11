Conference League, Roma-Zorya 4-0: Mourinho si qualifica col poker

Roma show contro lo Zorya Luhansk in Conference League: l’incontro finisce 4-0 per i giallorossi, Mourinho passa il turno

Tuto facile questa sera per la Roma. I giallorossi stanno riscattando il periodo negativo e rifilano un poker allo Zorya Luhansk in Conference League. Gli uomini di Mourinho vincono 4-0 e conquistano la qualificazione al turno sucessivo.

A sbloccare la gara è Carles Perez al quarto d’ora del primo tempo su assist di El Shaarawy, anche oggi in gran forma. Intorno alla mezz’ora si sblocca finalmente Zaniolo, che punisce Mazapura con un potente tiro di destro da dentro l’area. Al 41′ Veretout ha l’occasione di calare il tris su rigore, ma sbaglia nuovamente. Ci pensa Abraham appena ricominciata la partita nel secondo tempo ad allungare il vantaggio. Lo stesso attaccante inglese, al minuto 75, trova anche la doppietta in rovesciata che chiude definitivamente il match. Partita a senso unico per la Roma, che si giocherà il primo posto del girone C all’ultima giornata contro il CSKA Sofia.

Roma-Zorya 4-0, tabellino e classifica

Ecco i tabellini dei match del girone C e la classifica.

Roma-Zorya 4-0: 15′ Carles Perez (R), 33′ Zaniolo (R), 46′ e 75′ Abraham (R)

Bodo Glimt-CSKA Sofia 2-0: 25′ Fet (BG), 85′ Botheim (BG)

CLASSIFICA girone C: Bodo Glimt 11, Roma 10, Zorya Luhansk 6, CSKA Sofia 1