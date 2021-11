Pagelle e tabellino di Roma-Zorya, match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Uefa Conference League 2021/22

ROMA

Rui Patricio 6,5: lo Zorya nel primo tempo non sembra venuto a fare la vittima sacrificale e ci prova, Rui deve intervenire più di una volta nel primo tempo e si fa trovare attento. Nel secondo tempo può sonnecchiare.

Mancini 6,5: dalla sua parte la Roma soffre quasi niente, lo Zorya non passa mai e non è un caso. Attento e concentrato. Serata decisamente tranquilla.

Smalling 6: torna titolare dopo una vita, deve ritrovare minuti, nel primo tempo crea un po’ di apprensione su intervento in area dove la buca con il petto/braccio ma gli va bene. Gioca 70 minuti, non male, non è al meglio e in alcune occasioni si vede. Dal 70′ Ibanez 6: in scioltezza, i giochi sono chiusi al suo ingresso.

Kumbulla 5,5: dopo 8 minuti è già il peggiore in campo, non semplice. È lento, si fa bruciare e gabbare spesso da Sayyadmanesh, che gli recupera parecchi metri quasi sempre. Ha bisogno di una mano nel primo tempo, poi va meglio ma la partita ha poco da dire. C’è ancora parecchio da lavorare.

Karsdorp 6: spinge poco, è abbastanza attento e composto, cerca di non scoprirsi perché comunque lo Zorya di presupposti per fare male ne crea. Lascia spazio ai tre davanti, non si scompone e fa il suo. Ordinato e senza pensieri.

Perez 8: negli ultimi 55 giorni ha giocato a malapena 90 minuti, rientrare così dopo una vita non è mai facile, invece lui fa trovare subito pronto ed è il più attivo. Pimpante, partecipe, pericoloso, ma anche cattivo e utile: un gol che sblocca la partita dove Zaniolo e Abraham avevano fallito. Poi si guadagna il rigore e tante altre occasioni. Galleggia tra il centrocampo e la trequarti in una posizione ibrida, ma è tra i migliori anche nel secondo tempo. È dappertutto.

Veretout 6,5: in mezzo al campo lo Zorya è davvero pochissima cosa, i compiti gli riescono più facili e partecipa di più al gioco. Una buona prestazione, macchiata dall’errore sul rigore: niente di grave, può succedere e i portiere avversario compie un ottimo intervento. Forse ci è andato con un po’ di leggerezza. Secondo tempo senza patemi, organizza e presidia concedendosi qualche metro.

Mkhitaryan 7,5: la partita di Marassi sembra averlo sboccato, ridato un po’ di certezze. Oggi schierato addirittura da regista di centrocampo, ma con quella qualità e soprattutto intelligenza, potrebbe fare pure il centrale di difesa. Sempre posizionato bene, anche in area, gioca a un tocco e fa tutte le cose giuste. Nei primi secondi si mangia un gol non da lui davanti alla porta, non pesa e comunque era pure offside. Molto bene anche nella ripresa, dove alza il suo baricentro e mette lo zampino pure nel quarto gol. Dal 79′ Missori sv

El Shaarawy 7: parte bene, sbaglia qualche appoggio non da lui, poi l’esterno per Carles Perez è coi giri contatissimi, da leccarsi i baffi. Cerca di sfruttare le praterie dello Zorya, anche se non sempre ci riesce. Sempre in partita e propositivo comunque. Poi arretra un po’, si preoccupa di coprire. Dal 69′ Zalewski 6: qualche buono spunto, sempre un’ottima ococasione per mettere minuti e fare esperienza per un ragazzo in cui la Roma (e pure Paulo Sousa) crede molto.

Zaniolo 8: allora, in realtà ci sarebbe da esaminare la prestazione di Zaniolo in un certo modo. Sotto porta e negli ultimi metri continua a fare un po’ troppi errori. Bravo nel lanciare subito El Shaarawy nel primo gol senza indugiare, ma poi davanti al portiere quasi gli tremano le gambe. E per fortuna non per qualche altro disgraziato infortunio. Prima si fa rimontare, poi con un quarto d’ora a disposizione viene ancora murato. Sul gol, non a caso, va di istinto a scaricare il destro e fa malissimo. Però l’esultanza così liberatoria gli fa tanto tanto bene. Dopo la rete gioca più libero ed è imprendibile nelle sue continue accelerazioni, nella prima dopo 30 secondi imbarazza Imerekov ed è stavolta lucidissimo nel vedere e servire alla perfezione Abraham. Dal 70′ Shomurodov 6: venti minuti in cui prova a farsi vedere, ha una sola grande occasione, fa tutto benissimo ma il portiere fa un miracolo.

Abraham 7: il gol che si mangia in apertura da una manciata di centimetri è roba da primo Edin Dzeko, quando era ancora ‘Cieco’ e sbagliava la qualunque. Ok tutto, la sfortuna, i pali, ma per gol così – poi se ripensi ai 40 milioni – qualche perplessità viene. Non vogliamo dire che sia scarso, sono passate 15 partite, ci mancherebbe, però di sicuro gli errori sono troppi. Utilissimo sul primo gol, quando apre la strada a Zaniolo. Poi la rete la trova, a porta vuota. Poi addirittura doppietta in rovesciata. Tutto bello, però per la mole di occasioni importanti all’interno dell’area, potenziali e reali, il bottino poteva e doveva essere maggiore, anche perché non si gioca sempre contro lo Zorya. Ancora troppi errori, ma è già un grosso passo avanti. Dal 76′ Mayoral sv

All.: Mourinho 7: la Roma parte fortissima, crea un sacco di occasioni ma ne spreca pure tantissime. Piazza qualche giocatore in ruoli inediti, ma con qualità. Lo Zorya in difesa è inesistente, totalmente scollato, ma crea diversi pericoli e la sensazione è che comunque Rui Patricio debba stare sempre sull’attenti. Secondo tempo sul velluto e pure un rigore sbagliato. Passeggia sui resti dello Zorya e vince la sua ‘finale’ qualificandosi, pur se con qualche apprensione di troppo. Dopo Genova un’altra bella boccata d’ossigeno e di serenità che aiuta tanti a ritrovare fiducia. Col Toro però sarà un’altra storia.