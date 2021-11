CMIT TV | Priorità Inter: “E’ una situazione delicata”

Intervenuto alla CMIT TV Salvatore Riggio ha parlato del calciomercato Inter svelando le priorità nerazzurre e una situazione delicata

L’Inter agli ottavi di Champions e in rimonta in campionato. La squadra di Inzaghi sta ingranando e la vittoria di ieri lo conferma.

Intervenuto alla CMIT TV, il giornalista Salvatore Riggio ha parlato del club nerazzurro partendo da Inzaghi: “Non ha esperienza in Europa nel senso di vittorie come altri grandi tecnici ma è su quella strada lì. Per Dzeko i dubbi erano sulla tenuta fisica, comincia ad avere una certa età, però ha sempre segnato tant’è che lo volevano tutti, partendo proprio da Conte“.

Dal campo al mercato con un possibile regalo invernale al tecnico dell’Inter da parte di Marotta: “Il regalino sono i rinnovi che hanno la priorità – spiega Riggio -, poi se ci dovesse essere l’occasione l’Inter ci proverà ma i rinnovi sono la priorità”.

Calciomercato Inter, Riggio: “Rinnovo Perisic non impossibile”

Tra le situazioni in bilico c’è anche quella di Ivan Perisic, in grande spolvero e diventato perno fondamentale dell’undici di Inzaghi. In scadenza a giugno, l’addio sembra possibile: “E’ una situazione delicata ma non è impossibile” spiega Riggio in chiusura di intervento.