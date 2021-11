Calciomercato Juventus, tutti sotto esame: ipotesi rescissione

Calciomercato Juventus: tutti sotto esame dopo la figuraccia di Stamford Bridge contro il Chelsea. Ipotesi risoluzioni anticipate

Sono giorni delicati in casa Juventus dopo il crollo in Champions League contro il Chelsea campione d’Europa. Lo scontro diretto in campionato con l’Atalanta assume un’importanza ancora maggiore.

I bianconeri non possono più fallire in Serie A e sono subito chiamati a reagire dopo il tonfo di Stamford Bridge. Al centro del ciclone c’è Massimiliano Allegri, ma dopo il Chelsea anche diversi giocatori sono finiti nel mirino della critica. Da Rabiot e Bentancur ad Alex Sandro, senza dimenticare Aaron Ramsey che ha saltato anche la sfida di Londra per i soliti problemi fisici. Come riportato da ‘Tuttosport’, adesso sono tutti sotto esame e non si escludono decisioni drastiche da parte della dirigenza della Juventus.

Calciomercato Juventus, tutti in discussione: ipotesi risoluzioni anticipate

‘Tuttosport’ ha fatto il punto sugli elementi “recidivi” della rosa bianconera: Alex Sandro non riesce più a tornare sui suoi livelli con continuità, Ramsey di fatto non si è mai visto. È preoccupante, e ormai costante, anche l’involuzione di Rodrigo Bentancur, mentre Arthur ha ancora tutto da dimostrare. A questi va aggiunto Adrien Rabiot, che non è mai riuscito ad imporsi e alterna alti (pochi) e bassi (la maggior parte delle partite), così come il Morata visto in questa prima parte di stagione. Dopo il Chelsea, riferisce il quotidiano, sono tutti sotto esame e per alcuni non si potrebbe addirittura escludere una risoluzione anticipata del contratto. Gli altri, invece, sono destinati a finire sul mercato alla ricerca di una cessione.