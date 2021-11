Juventus, svolta inattesa: Milinkovic ‘regala’ il grande ritorno

Uno dei big della Lazio di Sarri, Sergej Milinkovic-Savic, protagonista delle ultime indiscrezioni di calciomercato Juventus provenienti dalla Spagna

Paradossale, Sarri ‘in soccorso’ della Juventus. Il calciomercato è così, gli intrecci sono all’ordine del giorno e molto spesso hanno come protagonisti personaggi e squadre che hanno avuto trascorsi insieme. E non sempre, come nel caso di Sarri-Juve, positivi…

Veniamo al punto: che c’entra Sarri col mercato bianconero? C’entra perché, stando a ‘fichajes.net’, il Manchester United è pronto ad abbandonare definitivamente la trattativa con Pogba per il rinnovo dato che avrebbe trovato il successore. Un nome e un giocatore a noi conosciuti, dato che si tratta di Sergej Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juventus, Milinkovic al Manchester United ‘spinge’ Pogba a Torino

Per i ‘Red Devils’ il centrocampista serbo – valutato non meno di 70 milioni da Lotito – è l’ideale erede di Paul Pogba, in scadenza a giugno e che ora gli inglesi possono definitivamente mollare avendo individuato il degno erede. Può ‘festeggiare’ la Juventus, che da tempo sogna il grande ritorno pur essendo altissimi i costi dell’operazione tra ingaggio (18-20 milioni netti) e commissioni. Raiola ha comunque riaperto una porticina al riapprodo del francese in quel di Torino, quindi tutto è davvero possibile…