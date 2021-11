Un bomber ad ogni costo, pagano la clausola: l’Inter deve desistere

La priorità nel calciomercato è trovare un bomber: pronto un investimento importante che metterebbe l’Inter fuori gioco

L’esigenza è chiara e la società è pronta a tutto per colmare una lacuna importante. Il Newcastle va a caccia di un grande bomber e sogna di poterlo portare già a gennaio in Premier League.

Per farlo il fondo arabo che ha acquistato la società da qualche settimana è disposta ad un investimento importante anche se le difficoltà non mancano. La squadra, infatti, è impelagata nella lotta per non retrocedere, con l’ultimo posto in classifica che sicuramente non funge da attrattiva per i possibili acquisti. Un ostacolo che i Magpies potrebbero non avere in estate, in caso di salvezza e con un progetto decisamente ambizioso. Un ragionamento che vale per tutti i calciatori accostati al Newcastle, come ad esempio Darwin Nunez. L’uruguaiano sta facendo faville con il Benfica ed ha attirato l’attenzione di molti club, tra i quali Atletico Madrid e Inter. L’agente è proprio in Spagna, secondo quanto riporta ‘teamtalk.com’, proprio per parlare con i Colchoneros.

Calciomercato Inter, insidia Newcastle per Darwin Nunez

Situazione ancora in divenire comunque con il tabloid inglese che parla della possibilità per il 22enne di trasferirsi in Premier League. Ipotesi remota per gennaio – si legge – a meno che dall’Arabia Saudita non arrivi il via libera al pagamento della clausola rescissoria da 150 milioni di euro.

Una scelta che metterebbe fuori gioco tutti i club interessati all’attaccante sudamericano che in questa prima parte di stagione ha già realizzato 8 gol in 15 partite.