Juventus, critiche infinite: “Smettiamola con questo Chiesa”

Critiche infinite sulla Juventus di Allegri, arriva il messaggio di Claudio Pea su Federico Chiesa

Piovono critiche sulla Juventus di Max Allegri. Il ritorno dell’esperto tecnico finora non ha sortito gli effetti sperati, come testimonia il sesto posto in classifica e il 4 a 0 rimediato ieri contro il Chelsea.

Claudio Pea, giornalista e tifoso della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative: “L’Inter per me resta la favorita per la vittoria del titolo, ha una rosa molto profonda e non ha avuto molti infortuni – le sue parole ai microfoni di ‘Radio Amore Campania’ – Difficile che la Juventus possa rientrare in corsa e alla ripresa giocherà contro l’Atalanta, che ha quattro punti in più dei bianconeri. Per me la squadra di Allegri deve stringere i denti per arrivare quarta”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus stroncata: “Mediocre e inconcludente, Allegri non può nulla”

Juventus, critica di Pea a Chiesa: “In tredici giornate ha fatto un solo gol”

Il giorno dopo Chelsea-Juventus è ricco di polemiche e critiche verso l’operato dei bianconeri. Tra campo e mercato, gli addetti ai lavori hanno molto da imputare.

LEGGI ANCHE >>> Chelsea-Juventus, Allegri a sorpresa: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi”

Pea ha proseguito la sua analisi: “In fin dei conti la Juve ha vinto contro la Lazio con due calci di rigore, fanno pochi gol e smettiamola con questo Chiesa, che in tredici giornate di campionato ha fatto un solo gol”.