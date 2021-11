Risultati, marcatori e classifica dopo Chelsea-Juventus e Young Boys-Atalanta, gare di Champions League disputate stasera

Brutte notizie per le italiane in Champions League. Stasera, nella quinta giornata della fase a gironi, Juventus e Atalanta hanno deluso le aspettative rispettivamente contro Chelsea e Young Boys.

I bianconeri, dopo aver terminato la prima frazione in svantaggio di una rete, nella ripresa non hanno mostrato la giusta determinazione per arrivare al pareggio. I padroni di casa, anzi, hanno addirittura trovato la seconda, la terza e la quarta rete grazie a James, Hudson-Odoi e Werner. Sul campo dello Young Boys, invece, i ragazzi di Gasperini hanno raggiunto soltanto un pareggio per 3 a 3. Se Allegri ha rimediato una umiliante batosta che non compromette la qualificazione, dunque, il collega bergamasco sarà costretto a vincere l’ultima gara per accedere alla fase successiva del torneo.

Gruppo F

Villarreal-Man United 0-2: 78′ Ronaldo (MU), 90′ Sancho (MU)

Young Boys-Atalanta 3-3: 10′ Zapata (A), 51′ Palomino (A), 39′ Siebatcheu (YB), 80′ Sierro (YB); 84′ Hefti (YB); 87′ Muriel (A)

Classifica Gruppo F: Man United 10 punti, Villarreal 7, Atalanta 6, Young Boys 4

Gruppo H

Chelsea-Juventus 4-0: 25′ Chalobah (C), 56′ James (C), 58′ Hudson-Odoi (C); 95′ Werner (C)

Malmo-Zenit 1-1: 28′ Rieks (M), 92′ Rakitskyy (Z)

Classifica Gruppo H: Chelsea 12 punti, Juventus 12, Zenit 4, Malmo 1