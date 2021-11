Chelsea-Juventus, crollo Allegri: “Imbarazzante, vattene!”

A Stamford Bridge è disfatta Juventus, che crolla sotto i colpi del Chelsea e dice probabilmente addio al primo posto nel girone: sui social tutti colpevoli, soprattutto Allegri

Alla Juve non riesce l’impresa di non perdere in casa del Chelsea, o comunque non perdere con più di un gol di scarto. Al contrario, i bianconeri crollano a Stamford Bridge 4-0 e dicono probabilmente addio alla possibilità di passare gli ottavi di finale come primi nel girone.

I londinesi meritano completamente il risultato, la squadra di Allegri non è stata in grado di opporre resistenza in nessuna situazione, né sui calci piazzati, né in area o in mezzo al campo o sugli esterni, dove sostanzialmente il Chelsea domina senza neanche troppi problemi. Ovviamente una prestazione sottotono da parte di tutti, con Morata e Rabiot insieme a Bentancur particolarmente bersagliati, ma a non convincere dopo i 90 minuti è il lavoro di Allegri. Non a caso sui social i tifosi si sono scatenati anche sul tecnico toscano.

Chelsea-Juventus, Allegri distrutto: “Oltre alla Juve non lo vuole nessuno”

La Juventus di Allegri gioca male: “Questo è il calcio di Allegri, attendista, e alla lunga non paga. E non è questione di stasera, ma del resto con un centrocampo di mediani non è che si possa fare molto meglio”, spiega un tifoso bianconero. C’è chi fa inevitabilmente il paragone con Andrea Pirlo, che invece 3-0 aveva vinto in casa del Barcellona, a dispetto dello 0-4 di stasera.

“Ancora non mi è chiaro il motivo per cui Allegri, q uando non allena la sua unica squadra non riceva proposte allettanti e miliardarie da altre compagini quotate in borsa”, “Non c’è motivo di inca**arsi. La Juve è piatta, monocorde, grigia in tutto. Zero squilli, zero picchi, zero idee. Si mette là, spera di cavarsela in qualche modo. A volte funziona, a volte no. Allegri dovrebbe metterci del suo per alzare il livello, ma non è il suo lavoro”, aggiunge un altro tifoso.

Il calcio del ‘Conte Max’ proprio non piace: “Purtroppo è quasi sempre stato così con Allegri, però prima aveva lo squadrone. Ora che ha una squadra normale (che con un buon e vero allenatore potrebbe comunque competere in Europa) si vede quando è imbarazzante quest’allenatore”. E ancora: “Maledetto tu e il tuo corto muso, la difesa a oltranza potrà andare bene in campionato ma in Europa se non hai una minima (MINIMA!) idea di cosa fare quando la palla ce l’hai tu farai sempre e solo figuracce”. Con tanto di hashtag #AllegriVattene o #AllegriOut.

