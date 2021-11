Carnevali conferma tutto: l’offerta dalla A per Berardi

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, conferma di aver ricevuto un’offerta per Berardi

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, fa chiarezza sul futuro di Domenico Berardi.

Intervenuto a ‘Radio 24’ il dirigente neroverde spiega qual è la posizione della società sull’attaccante, corteggiato in passato anche dal Milan e ora nel mirino della Fiorentina: “Berardi è il giocatore più importante che abbiamo, non lo cediamo a gennaio” le sue parole.

Carnevali conferma l’offerta viola ma è chiaro: “La Fiorentina ci ha fatto una proposta, ma assolutamente non ci interessa. Vedremo cosa succederà nel futuro, per noi è un giocatore determinante. Ci deve essere un’offerta importante, se arriva una proposta come quella che ci è stata fatta dalla Fiorentina non ci interessa assolutamente”.