Calciomercato, sorpasso al Milan: colpo a gennaio in Serie A

Calciomercato: sprint Fiorentina per un importante colpo a gennaio. Sfida al Milan. Tutti i dettagli

Sono iniziate le grandi manovre in vista del calciomercato invernale. Le società si stanno già muovendo per gennaio e tra le protagonista ci sarà con ogni probabilità anche la Fiorentina di Commisso, non solo per la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club viola sta accelerando per Jonathan Ikoné del Lille, che è seguito anche dal Milan. Barone avrebbe già un accordo di massima con l’entourage del giocatore e potrebbe presto affondare il colpo: la valutazione del classe 1998 si aggira intorno ai 18 milioni di euro ed è nettamente inferiore ai 30 milioni di euro chiesti dal Sassuolo per Berardi. Le difficoltà nell’arrivare all’esterno della Nazionale, infatti, hanno convinto la Fiorentina ad accelerare per Ikoné. Maldini e Massara sono avvisati.