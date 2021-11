Milan sfidato, sorpasso in Serie A per il colpo in attacco

Calciomercato Milan, i rossoneri rischiano lo scippo da parte di una concorrente in Serie A per un attaccante: la situazione

Nonostante il ko con la Fiorentina, il Milan ha mantenuto la vetta della classifica. L’Inter però si è avvicinata a quattro lunghezze battendo l’altra capolista Napoli e ora la lotta scudetto si infiamma.

I rossoneri sanno di dover provare a sfruttare eventuali occasioni di mercato a gennaio, per aumentare qualità e quantità delle alternative a disposizione di Pioli. Non tutto il supporting cast, rispetto ai cosiddetti ‘titolari’, sta rendendo al meglio. Qualche intervento potrebbe esserci, ma per quanto concerne l’attacco arriva un sorpasso inatteso da una concorrente in Serie A.

Calciomercato Milan, irrompe la Fiorentina sull’obiettivo di Maldini

Si tratta proprio della Fiorentina, che secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ va all’assalto per Ikone del Lille. L’esterno francese è uno dei possibili innesti dei viola per gennaio, l’intenzione dei toscani è dare a Italiano rinforzi per gennaio per provare a competere fino in fondo per l’Europa. E anche per compensare un’eventuale addio di Vlahovic.

La Fiorentina punta sull’abbassamento delle richieste dei francesi rispetto ai 30 milioni estivi (ora potrebbero bastarne 18). Contemporaneamente, contatti in corso con il Sassuolo per Berardi, ma al momento le richieste di Carnevali e dei neroverdi non scendono rispetto a quota 30 milioni.