Calciomercato Roma, Juve su Zaniolo | Prove di scambio

La Juventus sul calciomercato segue Zaniolo della Roma, si ragiona sul possibile scambio

La Juventus non distoglie lo sguardo da Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma continua a piacere alla dirigenza bianconera, che prima o poi potrebbe decidere di tentare l’affondo in sede di calciomercato.

Anche nell’ultima gara disputata dalla Juventus contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha concesso poco spazio a Rodrigo Bentancur, entrato soltanto nei minuti finali. Proprio l’uruguaiano, riporta ‘calciomercatoweb.it’, potrebbe essere l’asso nella manica di Cherubini e Arrivabene per il colpo Zaniolo. I bianconeri, dal canto loro, seguono da sempre il talento giallorosso e sembrano intenzionati a fare sul serio offrendo a Mourinho il cartellino di Bentancur.

Calciomercato Juventus, si pensa allo scambio tra Bentancur e Zaniolo

Classe 1997, nella stagione in corso Bentancur ha realizzato soltanto tre assist in tredici presenze totali. La crescita tanto attesa sin dal suo arrivo alla Juve non è ancora arrivata e spinge la società a guardarsi intorno. Nicolò Zaniolo, da par suo, in questa stagione ha realizzato un gol e due assist in quindici apparizioni totali con la maglia della Roma. Strappare l’italiano ai giallorossi non sarà facile, ma Agnelli inizia a studiare la mossa vincente.