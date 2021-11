Assist alla Juventus: derby di Manchester per il sostituto di Pogba

La Juventus continua a sognare il ritorno di Paul Pogba: il Manchester United pensa già alla successione del francese

“Sognare è gratis, i sogni non li proibisco a nessuno. Poi vedremo se diventeranno o meno realtà. Dicembre è il mese per sognare, con Natale e tutte le feste. Vediamo che succede, non si sa perché ma quando si parla di Paul in Inghilterra si svegliano anche i morti. Quindi meglio non parlarne”. Mino Raiola è tornato a parlare così del sogno Pogba in casa Juventus.

Il potente procuratore non ha chiuso al possibile ritorno in bianconero del centrocampista francese, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Pogba è infatti in scadenza di contratto nel prossimo giugno ed è sempre più lontano dal Manchester United. La sua avventura ai ‘Red Devils’ sembra ormai arrivata al capolinea e in prima fila c’è anche la dirigenza della Juventus. Un’operazione ovviamente difficilissima per gli elevati costi, ma che la società bianconera continua a valutare anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Raiola. E il club inglese pensa già alla successione del campione del Mondo francese.

Calciomercato Juventus, il Manchester United su de Jong: è il possibile sostituto di Pogba

Secondo quanto riportato dal ‘The Independent’, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Frenkie de Jong per la successione di Pogba, ormai rassegnato a perdere il centrocampista ex Juventus a parametro zero. Ma non solo. Sulle tracce del talento del Barcellona ci sarebbe anche Pep Guardiola ed il suo Manchester City. Un derby di calciomercato con ‘assist’ ai bianconeri sul fronte Pogba. Staremo a vedere.