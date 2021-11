Milan e Juventus, affare choc: 50 milioni e un giocatore per Milinkovic

Il Real Madrid guarda ad un big di Serie A e al contempo potrebbe piazzare un esubero di lusso che piaceva al Milan. Ancelotti pregusta uno scambio

Il legame tra Carlo Ancelotti e la Serie A non vuole proprio saperne di interrompersi. L’allenatore del Real Madrid infatti starebbe guardando proprio ad un big del campionato italiano, mettendo sul piatto un esubero di lusso della sua straordinaria rosa. Si tratta di Isco, centrocampista spagnolo chiuso dall’alta concorrenza ed ormai al capolinea della sua controversa militanza madrilena.

L’ex Malaga ha vissuto periodi complicati al Real e i giorni vestiti di bianco sembrano questa volta davvero arrivati agli sgoccioli. Il suo atteggiamento non lo aiuta e pare che la cosa migliore per tutti sia proprio la chiusura della relazione col club di Madrid.

Calciomercato, il Real Madrid taglia fuori Juventus e Milan: soldi e Isco per Milinkovic-Savic

Isco vedrà scadere il proprio contratto al termine dell’attuale stagione, ma Florentino Perez non ne vuole sapere di perderlo a costo zero. Il classe 1992 era stato peraltro accostato soprattutto al Milan, ma potrebbe comunque arrivare in Italia in un altro modo. Secondo quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’, il Real cercherà di includere lo stesso Isco in un’eventuale affare con la Lazio per arrivare a Milinkovic-Savic.

Il serbo, stimato in Serie A dalla Juventus, sarebbe perfetto per la mediana della squadra di Ancelotti, e si integrerebbe sostanzialmente con tutti. Il gioiello di Lotito ha un contratto in scadenza nel 2024 ed una valutazione da non meno di 70 milioni di euro. Il portale iberico evidenzia come il Real Madrid spera di riuscire a chiudere tale operazione con la Lazio per 50 milioni più il cartellino di Isco a gennaio.