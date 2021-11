Rottura e addio a zero, Juventus sempre in corsa per l’occasione d’oro

Nel mercato dei parametri zero ci sono un paio di occasioni d’oro: anche la Juventus in corsa per il colpo top

La mancanza di grossi fondi e la necessità di rinforzare una rosa con qualche lacuna si possono incontrare nel mercato dei parametri zero: anche i bianconeri alla caccia di occasioni.

La Juventus, da sempre, resta vigile alle possibili occasioni di mercato a costo zero: l’investimento su Aaron Ramsey non si è rivelato felice, mentre su Adrien Rabiot si può ancora avere fiducia. In passato, poi, giocatori come Pogba e Pirlo hanno portato la ‘Vecchia Signora’ a brillare anche se arrivati a parametro zero. In estate i bianconeri potrebbero riuscire nell’ennesimo capolavoro: occhi sul talento in fuga dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, Dembele non rinnova e dice addio | Bagarre per il colpaccio a zero

Nonostante l’arrivo di Xavi in panchina, il destino di Ousmane Dembele non sembra essere cambiato di una virgola. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, la distanza sul rinnovo di contratto con il Barcellona resta notevole e la volontà del giocatore sarebbe quella di intraprendere una nuova avventura. Quando un giocatore con il pedigree di Dembele, che in tutto questo ‘cianciare’ ha ancora solamente 24 anni, si muove a parametro zero la concentrazione di squadre interessate è altissima.

Tra i diversi club che ambiscono ad aggiudicarsi il francese a costo zero c’è anche la Juventus. I bianconeri potrebbero mettere un ulteriore freccia al proprio arco, consegnando ad Allegri un talento così importante da rigenerare. La concorrenza da battere è notevole, con grandi club della Premier League come il Manchester United e società baciate dall’abbondanza come il PSG. La Juventus, in tutto questo, ci proverà fino all’ultimo sperando di riuscire a superare, anche di corto muso, le avversarie.