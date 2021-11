Calciomercato Juventus, meno di 10 milioni: Allegri vuole solo lui

La Juventus è pronta ad anticipare l’arrivo del calciatore, versando nelle casse del club tedesco poco meno di 10 milioni di euro

Massimiliano Allegri vuole Axel Witsel. E’ il centrocampista belga classe 1989 il primo nome della lista del tecnico della Juventus.

I bianconeri necessitano di rinforzi per la mediana e il calciatore del Borussia Dortmund, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe arrivare a Torino già durante il calciomercato di gennaio.

Conferme su Witsel: priorità di Allegri

In Spagna arrivano conferme in merito: secondo Fichajes.net, la Juventus potrebbe versare nelle casse del club tedesco una somma di poco inferiore ai dieci milioni di euro per prenderlo fin da subito.

E’ molto probabile che l’arrivo di Witsel in bianconero coincida con l’addio di almeno un altro centrocampista. Ormai Ramsey non rientra più nei piani della Juventus ed è pronto a far ritorno in Premier League, con Tottenham e Newcastle interessate a puntare su di lui. Attenzione, però, anche alla situazione legata a Rabiot, che alla giusta offerta potrebbe dire addio.