Calciomercato Inter, colpo da 10 milioni per Inzaghi | Pronto un triennale

Inter al lavoro per il futuro e per il dopo Perisic, in scadenza nel 2022: colpo da 10 milioni già individuato per Inzaghi

È finito il periodo di adattamento di Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri: ora il club meneghino è tornato ad essere una corazzata pronta ad insidiare Milan e Napoli per lo scudetto.

Tra i segreti del tecnico romagnolo ci sono le corsie esterne, con Perisic e Darmian che stanno brillando. Proprio sulle fasce, però, le insidie per il futuro aumentano: l’esterno croato andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e l’addio a zero sembra ormai deciso. Marotta e Ausilio avrebbero già la soluzione: pronta un’offerta da 10 milioni per il nuovo Perisic dell’Inter.

Calciomercato Inter, è Kostic il dopo Perisic | Offerta già in cantiere

L’assist per il dopo Perisic, il cui rinnovo appare sempre più complicato, sarebbe arrivato da Alessandro Lucci: l’agente, con molti suoi assistiti già presenti nella rosa nerazzurra, che ora ha preso la procura di Filip Kostic. Come raccontato su queste pagine, infatti, l’Inter è tornata in vantaggio per il jolly dell’Eintracht Francoforte. Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, poi, si parla di un’offerta da 10 milioni di euro per il club tedesco e di un triennale da 2,5 milioni a stagione per il croato. Il dopo Perisic potrebbe avere il volto di Filip Kostic.