Fuga da Sarri, Juventus e Inter pronte a cogliere l’occasione

Juventus e Inter si sfidano anche sul mercato, dove l’occasione potrebbe arrivare dalla Capitale: Sarri perde pezzi

Il triangolo composto da Juventus, Inter e Lazio potrebbe rivelarsi ‘bollente’ in chiave mercato: Allegri, Inzaghi e Maurizio Sarri osservano la situazione.

Il ritorno del tecnico toscano come avversario dei bianconeri in campionato non è andato come sperava: i biancocelesti non sono mai stati pericolosi e non sono sembrati mai in partita. Vita troppo facile per la compagine di Allegri che, con due rigori, ha conquistato una vittoria pesante. Come accaduto ad Inzaghi, anche a Sarri la sfida con la sua ex squadra è stata indigesta. In estate, poi, Inter e Juventus potrebbero cogliere una grande occasione tra i ‘fuggiaschi’ della Lazio.

Calciomercato Lazio, Luiz Felipe saluta a zero | Inter e Juventus alla finestra

In casa Lazio ci sono diversi giocatori che non sarebbero entusiasti del corso di Maurizio Sarri, Luis Alberto e Manuel Lazzari sono i capofila in questo senso. Come rivelato sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, anche Luiz Felipe sarebbe intenzionato a lasciare i biancocelesti in estate: il centrale brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la distanza per il rinnovo resta siderale. Attenzione, quindi, alle insidie di mercato per il difensore biancoceleste.

Juventus e Inter sono alla ricerca di rinforzi per il pacchetto arretrato e Luiz Felipe potrebbe rappresentare una grande occasione. I nerazzurri potrebbero cedere alle lusinghe per de Vrij in estate e Simone Inzaghi riabbraccerebbe volentieri il brasiliano, che conosce perfettamente e di cui avrebbe grande stima. I bianconeri, a loro volta, potrebbero consegnare Luiz Felipe ad Allegri per integrare la rosa e garantire un’alternativa a Chiellini e Bonucci.