Calciomercato Atalanta, sfida al Napoli per Boga

Atalanta, obiettivo Boga per gennaio: i bergamaschi sfidano il Napoli nella corsa all’ivoriano del Sassuolo

Un contratto in scadenza nel 2023 e un profilo estremamente gradito a diversi club. Jeremie Boga non ha ancora fatto vedere quanto mostrato sotto la guida di Roberto De Zerbi, ma resta uno dei pezzi pregiati di casa Sassuolo. Il franco-ivoriano, che ha appunto il contratto in scadenza nel 2023, è molto corteggiato in particolare da Napoli e Atalanta.

Sarebbero proprio i bergamaschi, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il club favorito nella corsa al giocatore. L’ivoriano è lusingato dall’interesse di orobici e partenopei e a volere il suo acquisto sarebbe proprio Gasperini, che lo vorrebbe subito a Zingonia. Tra le due società ci sono stati incontri, ma l’offerta è stata ritenuta troppo bassa. Il Sassuolo vorrebbe infatti incassare circa 30 milioni di euro dalla cessione del giocatore. A gennaio potrebbe però esserci la svolta decisiva. Anche perché l’Atalanta potrebbe nel frattempo far partire Miranchuk, che piace in particolare al Genoa.