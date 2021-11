Lukaku e un altro big in dubbio: conferenza Tuchel vigilia Chelsea-Juve

Lukaku ancora in dubbio alla vigilia di Chelsea-Juve: le dichiarazioni di Tuchel in conferenza stampa

Il Chelsea campione d’Europa attende la Juventus di Allegri: domani, allo Stamford Bridge, c’è in palio il primo posto nel girone di Champions. Anche Tuchel ha presentato la sfida in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei ‘Blues’.

LUKAKU E JORGINHO – “Non sono sicuro di portare Romelu. Devo parlare con i medici prima di decidere. Non c’è solo il problema Lukaku: Jorginho ha avuto un problema a Leicester, Kovacic è out e anche Havertz non sta troppo bene”.

PARTITA – “Noi vogliamo vincere, ma senza correre rischi. Se la partita dovesse restare intrappolata nel pareggio, cercheremo i tre punti, ma senza correre rischi inutili”.

ESONERO SOLSKJAER – “Ho la testa nel Chelsea e nelle nostre cose. Posso solo dire che, per quanto mi riguarda, non esiste un posto migliore di questo per allenare. Sono fortunato e felice di essere qui, per me è un luogo perfetto”.

CHELSEA – “È il club perfetto per me, cerco di trasmetterlo anche ai giocatori: sono nel miglior posto possibile. Arrivare a metà stagione e vincere non è facile, ma ripeto che non spetta a me rispondere sul Manchester United”.