Fatto fuori da Allegri | Juventus, scambio tra scontenti con Bentancur

La Juventus di Allegri sembra aver trovato la quadra con il centrocampo formato da Locatelli, Rabiot e McKennie: Bentancur può finire in uno scambio

Due vittorie consecutive in campionato, tre considerata anche la Champions: la Juventus di Allegri sembra aver trovato finalmente la quadra. Lo ha fatto puntando su un centrocampo che vede Locatelli come perno e McKennie e Rabiot ad alternarsi ai suoi lati o giocare insieme.

Una formula che ha fatto un escluso eccellente: Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano ha mancato l’appuntamento con il salto di qualità ed Allegri sembra non voler puntare su di lui. Del resto dopo averlo spesso titolare ad inizio stagione, ora il minutaggio parla chiara: appena due minuti giocati nelle ultime tre gare disputate, subentrando nel finale di gara sia con la Fiorentina che con la Lazio. Ecco perché potrebbe tornare di moda uno scambio con il Real Madrid di cui si è già parlato in passato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ha accettato l’offerta della Juventus: ma c’è un problema

Calciomercato Juventus, scambio Bentancur-Valverde: i dettagli

Bentancur via dalla Juventus per arrivare ad un calciatore più in linea con il gioco di Allegri. Il nome è quello di Federico Valverde che piace anche al Manchester United. L’eventuale approdo di Zidane sulla panchina dei Red Devils potrebbe però portare ad una conferma di Pogba, con gli inglesi che uscirebbero di scena nella caccia al centrocampista del Real Madrid. A quel punto lo scambio Bentancur-Valverde potrebbe non avere più nessuno ostacolo.