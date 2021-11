Calciomercato, ha accettato l’offerta della Juventus: ma c’è un problema

Marco Asensio, attaccante del Real Madrid, avrebbe accettato la destinazione Juventus, ma c’è un problema: le ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional.Cat’, portale catalano, la Juventus avrebbe deciso di virare forte sul profilo di Marco Asensio, attaccante del Real Madrid di Florentino Perez. Il giocatore spagnolo, che non è più protagonista nelle Merengues, è un obiettivo di calciomercato già per la finestra di gennaio.

Asensio sembrerebbe aver accettato di buon grado la destinazione, ma c’è un grosso problema fra le due società.

Calciomercato, Juventus su Asensio | “Mancanza di rispetto”

La Juventus, per arrivare ad Asensio, avrebbe offerto appena 10 milioni di euro al Real Madrid che, per il cartellino del suo canterano, non sembra intenzionato a scendere sotto i 40 di richiesta. Una differenza enorme data da un’offerta che Florentino Perez, presidentissimo dei Blancos, avrebbe considerato come una “mancanza di rispetto” da parte della Vecchia Signora.