Bocciato dal nuovo tecnico | Juve e non solo: che ‘occasione’ dalla Premier

Le ultime di calciomercato rilanciano le candidature delle tre big italiane, Juventus, Inter e Milan per l’esubero del top club europeo

Occhio ancora a Juventus, Inter e Milan. La bocciatura del tecnico lascia in corsa le tre big italiane per il cartellino dell’esubero del top club straniero. Per la precisione inglese.

Il protagonista dell’indiscrezione de ‘El Nacional’ è Donny van de Beek. Ai margini del Manchester United e fresco di passaggio alla scuderia del potente agente Dursun, a quanto pare il trequartista olandese è stato proposto al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, che tegola per Allegri: UFFICIALE, fuori due mesi

Calciomercato Juventus, Inter e Milan: Xavi dice no a van de Beek

Secondo la fonte sopracitata, il neo tecnico dei blaugrana Xavi ha detto no all’approdo in blaugrana dell’ex Ajax. Il motivo è piuttosto semplice: l’allenatore spagnolo ritiene che il reparto di centrocampo sia già più che completo, inoltre l’arrivo del 24enne rischierebbe di bloccare la crescita dei centrocampisti più giovani della rosa. Ecco allora che per van de Beek rimangono in corsa Juventus, Inter e Milan. L’olandese può essere un affare low cost, considerato il suo status nella squadra ora affidata ad interim a Carrick.