Serie A, Inter-Napoli 3-2: Inzaghi supera Spalletti, la vetta è vicina!

Match scudetto a San Siro tra Inter e Napoli. La sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A è stata vinta dagli uomini di Inzaghi

Gol e spettacolo a San Siro tra Inter e Napoli. Il match valevole per la tredicesima giornata di Serie A ha visto la squadra di Simone Inzaghi battere i campani per 3 a 2 e portarsi a soli quattro punti dalla vetta, occupata anche dagli azzurri e dal Milan.

Vittoria in rimonta per i nerazzurri, che sono andati sotto per un super gol di Zielinski. Nel primo tempo arrivano la rete dal dischetto di Calhanoglu e il colpo di testa di Perisic. Nella ripresa, in contropiede, torna al gol Lautaro Martinez.

Il Napoli perde Osimhen per infortunio ma accorcia le distanze con Mertens. Il tempo per pareggio c’è, anche per via degli otto minuti di recupero. Gli azzurri sfiorano il gol con Mario Rui ma Handanovic è attento.

Inter-Napoli 3-2: 17′ Zielinski, 25′ Calhanoglu su rigore, 44′ Perisic, 61′ Lautaro, 79′ Mertens

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan 32 punti; Inter 28; Atalanta 25; Fiorentina, Lazio e Juventus 21; Roma* 19; Bologna 18; Verona* e Empoli* 16; Sassuolo e Venezia 15; Torino* e Udinese* 14; Sampdoria 12; Spezia 11; Genoa* 9; Salernitana e Cagliari 7.

*una partita in meno