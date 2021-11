Panchina Manchester United, candidatura tra Ronaldo e Messi

Dopo l’esonero di Solskjaer, il Manchester United è alla ricerca di un nuovo allenatore: candidato a sorpresa tra Messi e Ronaldo

È scaduto il tempo di Ole Gunnar Solskjaer, esonerato in mattinata dal Manchester United: ora i ‘Red Devils’ sono alla ricerca di un nuovo allenatore.

Il club inglese sta valutando diverse opzioni: un ventaglio che, come raccontato su Calciomercato.it, comprende nomi di spicco come Zidane e Luis Enrique. Il tecnico francese conosce molto bene Cristiano Ronaldo e sarebbe ben visto dal gruppo squadra, così come il selezionatore della Spagna. Non è da escludere, però, uno scenario che avrebbe dell’incredibile: prende forza l’idea nel ‘segno’ di Lionel Messi.

Calciomercato, da Messi a Ronaldo | Idea Pochettino per lo United

Secondo quanto riportato da ‘talkSPORT’, Mauricio Pochettino sarebbe tra i favoriti del Manchester United per la panchina. Il tecnico argentino non starebbe convincendo il PSG, che in estate si è reso protagonista di una campagna acquisti faraonica, e potrebbe decidere di tornare in Premier League. L’ex Tottenham, in quel caso, passerebbe da Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. In caso di addio, per la panchina dei parigini tornerebbe in pole position Zinedine Zidane. Insomma, saranno giornate caldissime: i ‘Red Devils’ vogliono un grande tecnico.