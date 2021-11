Ole Gunnar Solskjaer non è più ufficialmente l’allenatore del Manchester United: le ultime di calciomercato sul club di Premier League

Ora è arrivata anche l’ufficialità: Ole Gunnar Solskjaer non è più l’allenatore del Manchester United. Con una nota sui suoi canali ufficiali infatti, il club di Premier League ha reso noto che il tecnico norvegese ha deciso di dimettersi dalla panchina dei Red Devils.

Manchester United, Solskjaer si dimette

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager. Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

Solskjaer paga un inizio di stagione non facile, con una classifica in Premier League che parla chiaro – lo United occupa attualmente il settimo posto – nonostante un calciomercato in entrata estivo faraonico che ha visto anche il ritorno in Inghilterra del figliol prodigo, Cristiano Ronaldo, stella portoghese che ha lasciato la Juventus di Agnelli per tornare a vestire la maglia del Manchester United.

Per il nome del possibile sostituto, attenzione al profilo di Zinedine Zidane, ex tecnico del Real Madrid, al momento senza panchina dopo l’addio ai Blancos. Nel comunicato emanato dei ‘Red Devils’ si leggono le motivazioni che hanno spinto a questa separazione: “Ole sarà sempre una leggenda del club ed è con grande difficoltà che prendiamo questa decisione. I risultati delle ultime settimane sono stati deludenti”.