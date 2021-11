Calciomercato Juventus, accetta la cessione | Destinazione e prezzo choc

La Juventus lavora sul calciomercato, in uscita come in entrata. Un addio potrebbe presto concretizzarsi: destinazione e prezzo choc

La Juventus deve ragionare su possibili cessioni e acquisti sul calciomercato, cercando di costituire un vero e proprio tesoretto da reinvestire.

Tra i nomi in via di valutazione, c’è sicuramente Arthur Melo. Il centrocampista non è riuscito a trovare continuità con la maglia bianconera. Arrivato con grandi aspettative dal Barcellona, tra i tanti infortuni e qualche equivoco tattico non è mai riuscito a esprimersi secondo le sue reali possibilità. Già a gennaio potrebbe arrivare l’addio alla Juventus: il suo futuro è tutto da stabilire e potrebbe presto portarlo in un nuovo club. Il ritorno in Spagna potrebbe profilarsi all’orizzonte e con un cifra decisamente sorprendente.

Calciomercato Juventus, Arthur vuole andare via: possibile ritorno in Spagna

Il futuro del centrocampista potrebbe propendere sempre di più verso l’addio. Secondo quanto riporta, infatti, ‘elgoldigital’, l’ex Barcellona ora avrebbe intenzione di lasciare la Juventus, non credendo nel progetto di Massimiliano Allegri. Il brasiliano sarebbe finito nel mirino del Siviglia che sta seguendo con grande attenzione l’evoluzione del suo futuro. Il prezzo non sarebbe poi così accessibile, dato che la Juventus chiede 35 milioni di euro. Un altro ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’agente del calciatore, Federico Pastorello e la sua agenzia, che preferirebbe piazzare il calciatore in Premier League, dove gli estimatori per lui non mancano.