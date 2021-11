Ranieri strapazza Ronaldo: Manchester United ko contro il Watford

Giornataccia per il Manchester United di Cristiano Ronaldo che crolla in casa del Watford di Claudio Ranieri. Poker e ko

Altra partita da incubo per il Manchester United che al rientro dalla sosta crolla clamorosamente sotto i colpi di uno straordinario Watford, guidato in panchina da Claudio Ranieri. 4-1 il punteggio finale per i padroni di casa che in avvio sbagliano un rigore con Sarr prima di indirizzare la sfida con King e lo stesso esterno senegalese.

Nella ripresa illude van de Beek prima dell’espulsione di Maguire e del doppio colpo del ko firmato da Joao Pedro e Dennis che affondano definitivamente Ronaldo e Solskjaer.